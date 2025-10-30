В Ладыжине Винницкой области продолжается ликвидация последствий российской атаки по критической инфраструктуре. К сожалению, в больнице от тяжелых травм скончалась 7-летняя девочка.

Об этом сообщил городской глава Александр Коломиец и ДСНС.

Атака на Ладыжин сегодня, 30 октября: что известно

Так, по словам Александра Коломийца, после вражеского удара провели комиссию по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций — все соответствующие службы получили поручение о мерах по ликвидации последствий российского удара по Ладыжину.

Сейчас продолжается запуск междомовых колонок водоснабжения, организован подвоз технической воды для горожан. Также коммунальщики готовятся запустить альтернативные системы теплоснабжения.

Детские сады в Ладыжине сегодня не будут работать.

— Формируются группы для оценки разрушений, которые начнут работать после отбоя тревоги. Жителей домов, которые пострадали больше всего, отселят, — сообщил Александр Коломиец.

Также энергетики будут работать над восстановлением электроснабжения после отбоя воздушной тревоги.

В Ладыжине начали работать на местах расчетно-аналитические группы по оценке повреждений.

Людей, чье жилье пострадало во время вражеской атаки на Ладыжин, просят обращаться по телефону: (04343) 64413 — отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Ладыжинского городского совета.

Последствия атаки на Винницкую область

По словам первого заместителя руководителя Винницкой ОВА Натальи Заболотной, в результате российской атаки повреждены гражданская и критическая инфраструктура, жилые дома, транспортные средства.

Пострадали четверо взрослых — у них ранения легкой и средней степени тяжести. Также ранен семилетний ребенок — он в тяжелом состоянии.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что 7-летняя девочка в больнице скончалась.

Как рассказала Суспільному заместитель директора Департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко, девочку в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в Ладыжинскую городскую больницу в 07:30. Ребенок получил травмы лица. У нее несколько раз останавливалось сердце. В 11:15 врачи констатировали смерть.

Всего в воздушном пространстве Винницкой области находилось 90 дронов и 23 крылатые ракеты. Взрывами повреждены 23 жилых дома, среди них двухэтажный, где проживал 21 человек. Дом сильно поврежден, поэтому семьи отселили, сообщила Наталья Заболотная.

На одном из объектов спасатели потушили пожар, на другом — работы продолжаются. Всего на местах попаданий задействованы 131 спасатель и 32 единицы техники ГСЧС.

17 ноября 2024 года россияне нанесли удар по критической и социальной инфраструктуре города, в частности по территории Ладыжинской ТЭС.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 345-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

