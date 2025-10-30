У Ладижині Вінницької області триває ліквідація наслідків російської атаки по критичній інфраструктурі.

Про це у Facebook повідомив міський голова Олександр Коломієць.

Атака на Ладижин сьогодні, 30 жовтня: що відомо

Так, за словами Олександра Коломійця, після ворожого удару провели комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій – всі відповідні служби отримали доручення щодо заходів ліквідації наслідків російського удару по Ладижину.

Зараз триває запуск міжбудинкових колонок водопостачання, організовано підвіз технічної води для містян. Також комунальники готуються запустити альтернативні системи теплопостачання.

Садочки у Ладижині сьогодні не працюватимуть.

– Формуються групи для оцінки руйнувань, які почнуть працювати після відбою тривоги. Мешканців будинків, які постраждали найбільше, відселять, – повідомив Олександр Коломієць.

Також енергетики працюватимуть над відновленням електропостачання після відбою повітряної тривоги.

У Ладижині почали працювати розрахунково-аналітичні групи з оцінки пошкоджень – працюватимуть на місцях.

Людей, чиє житло постраждало під час ворожої атаки на Ладижин, просять звертатись за телефоном: (04343) 64413 – відділ з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Ладижинської міської ради.

17 листопада 2024 року росіяни вдарили по критичній та соціальній інфраструктурі міста, зокрема по території Ладижинської ТЕС.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 345-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

