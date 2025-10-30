В Киеве произошел взрыв в помещении почты в Соломенском районе, в результате чего пострадали пять сотрудников.

Взрыв на почте в Киеве 30 октября — что известно

Как сообщает Полиция Киева, по предварительным данным, взрыв произошел на сортировочном центре почтового оператора во время досмотра одной из посылок.

По информации полиции, в результате взрыва пострадали пять сотрудников почтового отделения в Соломенском районе Киева.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, медики госпитализировали пятерых раненых в результате взрыва посылки в одном из отделений Укрпочты.

В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа, взрывотехники главка полиции и медики. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Взрывы по Украине 30 октября

В ночь на 30 октября в ряде областей Украины прогремели взрывы, поскольку российские войска применили в разных регионах ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты.

По словам министра энергетики Светланы Гринчук, целью армии России вновь стала энергетическая инфраструктура Украины.

Факты ICTV рассказали, в каких областях прогремели взрывы и что известно о последствиях масштабной российской атаки.

