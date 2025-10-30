Ночью 30 октября Россия в очередной раз атаковала теплоэлектростанции ДТЭК в разных регионах Украины.

Об этом сообщают в компании ДТЭК.

Удары по ТЭС в регионах

Сегодня ночью россияне атаковали Украину ударными дронами, крылатыми ракетами и баллистикой.

В результате ударов серьезные повреждения получило оборудование ТЭС. Специалисты работают над устранением последствий атак.

Это уже третья массированная атака на теплоэлектростанции компании ДТЭК за октябрь.

Всего с начала полномасштабной войны российские оккупанты обстреляли теплоэлектростанции ДТЭК более 210 раз.

Ночью раздавались взрывы в Винницкой области, а именно в Ладыжине, где находится Ладыжинская ТЭС. Городской глава Александр Коломиец сообщил, что в городе фиксируются проблемы с отоплением, водоснабжением и электричеством. Также есть повреждения жилой инфраструктуры.

Также россияне массированно атаковали Ивано-Франковскую область — раздавались взрывы в Бурштыне. На стратегическом пересечении линий электропередач расположена Бурштынская тепловая электростанция.

Во Львовской области во время вражеской атаки повреждены два объекта энергетической инфраструктуры. В области ввели графики почасовых отключений электроэнергии.

Напомним, 25 декабря 2024 года РФ атаковала Бурштын, где после ударов были перебои с электричеством.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 345-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

