Ночью 30 октября в ряде областей Украины прогремели взрывы — россияне запустили по Украине ударные дроны, крылатые ракеты, баллистику. Массированная атака на Украину продолжается.

Факты ICTV рассказывают, где прогремели взрывы и каковы последствия вражеской атаки на Украину.

Массированная атака на Украину 30 октября: что известно

По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне атакуют Украину дронами еще с вечера 29 октября.

После полуночи группы вражеских беспилотников фиксировались практически во всех регионах: в Черниговской, Сумской, Киевской, а также Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях.

Дроны преимущественно следовали курсом на северо-запад и запад.

После 03:00 ночи враг атаковал Сумскую область управляемыми авиабомбами. А около 04:00 добавилась угроза применения баллистического оружия из Крыма. Через несколько минут зафиксировали скоростные цели в Запорожье.

Позже россияне запустили крылатые ракеты. Около 05:00 Воздушные силы зафиксировали пуски баллистических Кинжалов в направлении Винницкой области — в частности на Ладыжин.

Атака на энергетику Украины

Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что под прицелом российского врага снова находится энергетическая инфраструктура.

В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетику – в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщили в Укрэнерго. Восстановительные работы начнутся сразу, как это позволит ситуация с безопасностью.

В Укрзализныце сообщили, что из-за вражеских атак произошло отключение электроэнергии в Николаевской области, поэтому ряд поездов опаздывает:

127 Запорожье-Львов,

128 Львов-Запорожье,

51 Одесса-Запорожье,

7 Харьков-Одесса,

53 Днепр-Одесса.

Все отклонения от расписания можно узнать на портале uz-vezemo.

В Киеве по распоряжению НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения света.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 345-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

