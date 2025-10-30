Массированный обстрел Украины: РФ запустила дроны, ракеты, под прицелом — энергетика
Ночью 30 октября в ряде областей Украины прогремели взрывы — россияне запустили по Украине ударные дроны, крылатые ракеты, баллистику. Массированная атака на Украину продолжается.
Факты ICTV рассказывают, где прогремели взрывы и каковы последствия вражеской атаки на Украину.
Массированная атака на Украину 30 октября: что известно
По данным командования Воздушных сил ВСУ, россияне атакуют Украину дронами еще с вечера 29 октября.
После полуночи группы вражеских беспилотников фиксировались практически во всех регионах: в Черниговской, Сумской, Киевской, а также Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской областях.
Дроны преимущественно следовали курсом на северо-запад и запад.
После 03:00 ночи враг атаковал Сумскую область управляемыми авиабомбами. А около 04:00 добавилась угроза применения баллистического оружия из Крыма. Через несколько минут зафиксировали скоростные цели в Запорожье.
Позже россияне запустили крылатые ракеты. Около 05:00 Воздушные силы зафиксировали пуски баллистических Кинжалов в направлении Винницкой области — в частности на Ладыжин.
Атака на энергетику Украины
Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что под прицелом российского врага снова находится энергетическая инфраструктура.
В результате массированной ракетно-дроновой атаки на энергетику – в большинстве регионов Украины введены аварийные отключения электроэнергии, сообщили в Укрэнерго. Восстановительные работы начнутся сразу, как это позволит ситуация с безопасностью.
В Укрзализныце сообщили, что из-за вражеских атак произошло отключение электроэнергии в Николаевской области, поэтому ряд поездов опаздывает:
- 127 Запорожье-Львов,
- 128 Львов-Запорожье,
- 51 Одесса-Запорожье,
- 7 Харьков-Одесса,
- 53 Днепр-Одесса.
Все отклонения от расписания можно узнать на портале uz-vezemo.
В Киеве по распоряжению НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения света.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 345-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.