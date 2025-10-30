Утром 30 октября прогремели взрывы в Ивано-Франковске во время массированной комбинированной атаки на Украину.

Об этом сообщил городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

Взрывы в Ивано-Франковске 30 октября: что известно

По словам Марцинкива, над городом работала противовоздушная оборона.

Кроме того, мэр отметил, что в Ивано-Франковске могут быть перебои со светом, поскольку враг атакует энергетическую инфраструктуру страны.

Однако есть ли попадания в объекты критической инфраструктуры в Ивано-Франковске, неизвестно.

Информация о пострадавших в результате взрывов в Ивано-Франковске сегодня не поступала.

Напомним, что в ночь на 30 октября взрывы в Запорожье гремели несколько часов подряд.

Глава Запорожской ОГА Иван Федоров сообщил, что враг попал в общежитие, где разрушено несколько этажей здания.

В результате комбинированного удара ранения получили 11 человек.

Среди пострадавших шестеро детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 345-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

