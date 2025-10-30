Вранці, 30 жовтня пролунали вибухи в Івано-Франківську під час масової комбінованої атаки на Україну.

Про це повідомив міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Вибухи в Івано-Франківську 30 жовтня: що відомо

За словами Марцінків, над містом працювала протиповітряна оборона.

Крім того, мер зауважив, що в Івано-Франківську можуть бути перебої зі світлом, оскільки ворог атакує енергетичну інфраструктуру країни.

Однак чи є влучання в об’єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківську не відомо.

Інформація щодо постраждалих унаслідок вибухів в Івано-Франківську сьогодні не надходила.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 жовтня вибухи у Запоріжжі лунали кілька годин поспіль.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що ворог влучив у гуртожиток, де зруйновано кілька поверхів будівлі.

Внаслідок комбінованого удару поранення отримали 11 людей.

Серед постраждалих шестеро дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 345-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

