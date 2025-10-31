У Львівській області відбулася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участі військовослужбовців. Внаслідок зіткнення автомобіля з вантажівкою загинуло четверо військових.

ДТП на Львівщині 30 жовтня – що відбулося

Як повідомляє Державне бюро розслідувань, 30 жовтня близько 21:15 поблизу села Жирівка Львівського району водій автомобіля Nissan з військовими номерними знаками не впорався з керуванням на повороті.

За даними ДБР, автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо.

Внаслідок ДТП загинуло четверо військових. Серед них – водій та двоє пасажирів автомобіля Nissan, а також пасажир вантажівки – також військовий, який тоді виходив з кабіни транспортного засобу.

Слідчі та оперативні працівники ДБР оглянули місце автокатастрофи, вилучили речові докази, опитали свідків та розпочали комплекс заходів для з’ясування всіх обставин смертельної ДТП.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 415 Кримінального кодексу України (Порушення правил водіння або експлуатації машин, що спричинило загибель кількох осіб).

