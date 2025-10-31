Жгли тела в Буче: командиру РФ, причастному к убийствам 17 гражданских, объявлено подозрение
- Командиру РФ сообщено о подозрении - ему инкриминируют причастность к убийствам 17 гражданских в Буче.
- Его действия и приказы создали систему, в которой насилие против мирных жителей стало нормой поведения всего подразделения.
- Он привлечен к ответственности по трем формам военного преступления.
Офис генпрокурора сообщил о подозрении командиру, причастному к убийствам 17 мирных жителей Бучи.
Причастен к убийству 17 гражданских в Буче: командиру РФ сообщено о подозрении
Командиру одного из взводов армии РФ сообщено о подозрении за отдачу приказа на убийства, непосредственное участие в преступлениях и противоправные действия подчиненных, пишет Офис генпрокурора.
— Он — один из 6 подозреваемых российских военных, которые совершали зверства в Буче и верили, что никто и никогда их не найдет. Однако прокуроры привлекли их к уголовной ответственности, — говорится в сообщении.
По информации следствия, 7 марта 2022 года во время оккупации Киевской области военнослужащие 234 десантно-штурмового полка 76 дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ под командованием лейтенанта установили контроль над районом Лесная Буча.
Осуществляя так называемую фильтрацию, они проводили обыски, пытки и убийства проукраински настроенных мирных жителей, которые, как они считали, могли помогать Силам обороны Украины.
В течение марта 2022 года подчиненные этого офицера убили по меньшей мере 17 гражданских лиц. Для того чтобы скрыть преступления, тела некоторых убитых они сожгли.
— Командир взвода, вместо того чтобы соблюдать законы войны, сам их нарушал, призывая подчиненных совершать зверства, убеждая их в безнаказанности. Он организовал систему отчетности, благодаря которой знал обо всех их действиях на оккупированной территории и имел реальные возможности предотвращать преступления или наказывать за их совершение, — говорится в сообщении.
Его действия и приказы создали систему, в которой насилие против мирных жителей стало нормой поведения всего подразделения. Командир этого подразделения полностью контролировал действия своих подчиненных.
Кроме того, установлено, что сам командир принимал непосредственное участие в жестоком обращении с тремя гражданскими лицами и угрожал им убийством.
Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора проведен масштабный комплекс следственных действий. В частности, было допрошено более 330 потерпевших и свидетелей, а также проведено 59 следственных экспериментов, 86 опознаний по фотографиям, 89 осмотров мест происшествий и 3 эксгумации тел убитых.
Полученные доказательства позволили детально воссоздать обстоятельства убийств 17 мирных жителей.
В результате проведенной работы следователями и прокурорами собраны исчерпывающие доказательства преступлений. Установлены непосредственные исполнители и дана уникальная, комплексная правовая оценка действиям командира взвода.
Он привлечен к ответственности по трем формам военного преступления — отдача преступного приказа, непосредственное совершение преступления совместно с другими военнослужащими и командная ответственность (ответственность за преступления, совершенные подчиненными).
Досудебное расследование продолжается. Прокуроры и следователи продолжают сбор доказательств военных преступлений, совершенных российско-оккупационными войсками в Буче.