Офис генпрокурора сообщил о подозрении командиру, причастному к убийствам 17 мирных жителей Бучи.

Командиру одного из взводов армии РФ сообщено о подозрении за отдачу приказа на убийства, непосредственное участие в преступлениях и противоправные действия подчиненных, пишет Офис генпрокурора.

— Он — один из 6 подозреваемых российских военных, которые совершали зверства в Буче и верили, что никто и никогда их не найдет. Однако прокуроры привлекли их к уголовной ответственности, — говорится в сообщении.

По информации следствия, 7 марта 2022 года во время оккупации Киевской области военнослужащие 234 десантно-штурмового полка 76 дивизии Воздушно-десантных войск ВС РФ под командованием лейтенанта установили контроль над районом Лесная Буча.

Осуществляя так называемую фильтрацию, они проводили обыски, пытки и убийства проукраински настроенных мирных жителей, которые, как они считали, могли помогать Силам обороны Украины.

В течение марта 2022 года подчиненные этого офицера убили по меньшей мере 17 гражданских лиц. Для того чтобы скрыть преступления, тела некоторых убитых они сожгли.

— Командир взвода, вместо того чтобы соблюдать законы войны, сам их нарушал, призывая подчиненных совершать зверства, убеждая их в безнаказанности. Он организовал систему отчетности, благодаря которой знал обо всех их действиях на оккупированной территории и имел реальные возможности предотвращать преступления или наказывать за их совершение, — говорится в сообщении.

Его действия и приказы создали систему, в которой насилие против мирных жителей стало нормой поведения всего подразделения. Командир этого подразделения полностью контролировал действия своих подчиненных.

Кроме того, установлено, что сам командир принимал непосредственное участие в жестоком обращении с тремя гражданскими лицами и угрожал им убийством.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора проведен масштабный комплекс следственных действий. В частности, было допрошено более 330 потерпевших и свидетелей, а также проведено 59 следственных экспериментов, 86 опознаний по фотографиям, 89 осмотров мест происшествий и 3 эксгумации тел убитых.

Полученные доказательства позволили детально воссоздать обстоятельства убийств 17 мирных жителей.

В результате проведенной работы следователями и прокурорами собраны исчерпывающие доказательства преступлений. Установлены непосредственные исполнители и дана уникальная, комплексная правовая оценка действиям командира взвода.

Он привлечен к ответственности по трем формам военного преступления — отдача преступного приказа, непосредственное совершение преступления совместно с другими военнослужащими и командная ответственность (ответственность за преступления, совершенные подчиненными).

Досудебное расследование продолжается. Прокуроры и следователи продолжают сбор доказательств военных преступлений, совершенных российско-оккупационными войсками в Буче.

