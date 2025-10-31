Офіс генпрокурора повідомив про підозру командиру РФ, який причетний до вбивств 17 мирних жителів Бучі.

Причетний до вбивства 17 цивільних у Бучі: командиру РФ повідомлено про підозру

Командиру одного із взводів армії РФ повідомлено про підозру за віддання наказу на вбивства, безпосередню участь у злочинах та протиправні дії підлеглих, пише Офіс генпрокурора.

– Він один із 6 підозрюваних російських військових, які чинили звірства у Бучі і вірили, що ніхто і ніколи їх не знайде. Однак, прокурори притягнули їх до кримінальної відповідальності, – йдеться у повідомленні.

За інформацією слідства, 7 березня 2022 року під час окупації Київської області військовослужбовці 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії Повітряно-десантних військ ЗС РФ під командуванням лейтенанта встановили контроль над районом Лісова Буча.

Здійснюючи так звану “фільтрацію” вони проводили обшуки, катування і вбивства проукраїнськи налаштованих мирних мешканців, які, як вони вважали, могли допомагати силам оборони України.

Протягом березня 2022 року підлеглі цього офіцера вбили щонайменше 17 цивільних осіб. Для того, щоб приховати злочини, тіла деяких вбитих вони спалили.

– Командир взводу, замість того, щоб дотримуватися законів і звичаїв війни, сам їх порушував, закликаючи підлеглих чинити звірства, переконуючи їх у безкарності. Він організував систему звітування, завдяки якій знав про всі їхні дії на окупованій території, і мав реальні можливості запобігати злочинам або карати за їхнє вчинення, – йдеться у повідомленні.

Його дії та накази створили систему, у якій насильство проти мирних мешканців стало нормою поведінки всього підрозділу. Командир цього підрозділу контролював дії своїх підлеглих повністю.

До того ж, встановлено, що сам командир брав безпосередню участь у жорстокому поводженні з трьома цивільними особами та погрожував їм убивством.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора проведено масштабний комплекс слідчих дій. Зокрема, було допитано понад 330 потерпілих та свідків, а також проведено 59 слідчих експериментів, 86 впізнань за фотознімками, 89 оглядів місць подій та 3 ексгумації тіл вбитих.

Отримані докази дозволили детально відтворити обставини вбивств 17 мирних жителів.

У результаті проведеної роботи слідчими та прокурорами зібрано вичерпні докази щодо злочинів. Встановлено безпосередніх виконавців та надано унікальну, комплексну правову оцінку діям командира взводу.

Його притягнуто до відповідальності за трьома формами воєнного злочину — віддання злочинного наказу, безпосереднє вчинення злочину спільно з іншими військовослужбовцями та командна відповідальність (відповідальність за злочини, вчинені підлеглими).

Досудове розслідування триває. Прокурори і слідчі продовжують збір доказів воєнних злочинів, вчинених російсько-окупаційними військами в Бучі.

