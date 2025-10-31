Подразделения ВМС ВС Украины нанесли точный удар крылатыми ракетами Нептун по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска.

Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины 31 октября.

Удар по Орловской ТЭЦ и электроподстанции Новобрянска ракетами Нептун

В ВМС ВСУ уточнили, что оба атакованных ракетами Нептун объекта обеспечивали энергией военные предприятия российского региона.

Именно поэтому вывод из строя Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска является серьезным ударом по логистике российских оккупантов.

— Украинские военные продолжают демонстрировать, что ни один тыл врага не является безопасным, — подчеркнули в ВМС ВСУ.

Характеристики и особенности ракеты Нептун

В начале октября спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал об использовании украинских ракет Нептун в прошлом году.

По его словам, российские оккупанты не без оснований боятся этого вооружения, ведь в прошлом году удалось успешно нанести более 50 ударов по врагу с помощью Нептунов.

Как объяснил спикер ВМС ВСУ, система Нептун уже доказала свою эффективность, поскольку она демонстрирует реальные результаты на поле боя.

Факты ICTV сообщали, что известно о ракете Долгий Нептун, насколько далеко может бить это оружие и какие российские цели могут им атаковать.

Фото: ВМС ВСУ

