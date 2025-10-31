ВМС ВСУ нанесли удар по Орловской ТЭЦ и электроподстанции Новобрянска
Подразделения ВМС ВС Украины нанесли точный удар крылатыми ракетами Нептун по Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска.
Об этом сообщили Военно-морские силы Вооруженных сил Украины 31 октября.
Удар по Орловской ТЭЦ и электроподстанции Новобрянска ракетами Нептун
В ВМС ВСУ уточнили, что оба атакованных ракетами Нептун объекта обеспечивали энергией военные предприятия российского региона.
Именно поэтому вывод из строя Орловской ТЭЦ и электрической подстанции Новобрянска является серьезным ударом по логистике российских оккупантов.
— Украинские военные продолжают демонстрировать, что ни один тыл врага не является безопасным, — подчеркнули в ВМС ВСУ.
Характеристики и особенности ракеты Нептун
В начале октября спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал об использовании украинских ракет Нептун в прошлом году.
По его словам, российские оккупанты не без оснований боятся этого вооружения, ведь в прошлом году удалось успешно нанести более 50 ударов по врагу с помощью Нептунов.
Как объяснил спикер ВМС ВСУ, система Нептун уже доказала свою эффективность, поскольку она демонстрирует реальные результаты на поле боя.
Факты ICTV сообщали, что известно о ракете Долгий Нептун, насколько далеко может бить это оружие и какие российские цели могут им атаковать.
Фото: ВМС ВСУ