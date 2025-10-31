Підрозділи ВМС ЗС України завдали влучного удару крилатими ракетами Нептун по Орловській ТЕЦ та електричній підстанції Новобрянська.

Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України 31 жовтня.

Удар по Орловській ТЕЦ та електропідстанції Новобрянська ракетами Нептун

У ВМС ЗСУ уточнили, що обидва атаковані ракетами Нептун об’єкти забезпечували живленням військові підприємства російського регіону.

Саме тому виведення з ладу Орловської ТЕЦ та електричної підстанції Новобрянська є серйозним ударом по логістиці російських окупантів.

– Українські військові продовжують демонструвати, що жоден тил ворога не є безпечним, – наголосили у ВМС ЗСУ.

Характеристики і особливості ракети Нептун

На початку жовтня речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про використання українських ракет Нептун минулого року.

За його словами, російські окупанти небезпідставно бояться цього озброєння, адже минулого року вдалося успішно завдати понад 50 уражень по ворогу за допомогою Нептунів.

Як пояснив речник ВМС ЗСУ, система Нептун уже довела свою ефективність, оскільки вона демонструє реальні результати на полі бою.

Факти ICTV повідомляли, що відомо про ракету Довгий Нептун, наскільки далеко може бити ця зброя та які російські цілі можуть нею атакувати.

Фото: ВМС ЗСУ

