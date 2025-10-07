Более 50 раз поразили цели РФ: Плетенчук о применении Нептунов в прошлом году
В 2024 году украинские военные нанесли более 50 ударов врагу с помощью ракет Нептун. Об атаках не всегда сообщается, чтобы не раскрывать все возможности оружия.
Украинские военные 50 раз ударили Нептунами по целям РФ в 2024 году
В эфире Новости.LIVE спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил об опыте применения ракет Нептун в прошлом году.
Он отметил, что российские захватчики действительно боятся украинской ракеты Нептун, и это не зря.
— В прошлом году было более 50 поражений (с помощью Нептуна по врагу, – Ред.). Мы не раскрываем обычно применения. Но иногда, когда уже медийность этого кейса выплывает довольно серьезно, мы можем сообщить, что да, это мы, – рассказал капитан.
По словам спикера ВМС, система Нептун была уже успешно применена, ее используют и она приносит результат.
Кроме того, Плетенчук подчеркнул, что на Военно-морские силы как единственных пользователей Нептунов также возлагается задача по поражению и наземных целей, и это уже не секрет. Применение этих ракет было достаточно успешным.
К слову, ночью 29 сентября ВСУ атаковали ракетами Нептун завод Электродеталь в Брянской области.