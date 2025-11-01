На Сумщині дрони атакували автівку та маршрутку: постраждав чоловік
Сьогодні на Сумщині російські дрони двічі атакували цивільний транспорт: автомобіль та маршрутку. Відомо про одного постраждалого.
Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.
Атаки на цивільний транспорт
Так, у Середино-Будській громаді ворожий дрон влучив в автомобіль, постраждав 29-річний чоловік. .
У Миколаївській сільській громаді російський дрон атакував маршрутку. На момент удару в ній перебував лише водій і він встиг втекти з транспорту.
Від удару маршрутка загорілася. На щастя, людей не зачепило.
За словами Олега Григорова, перевізник поки зупиняє рух у напрямку цієї Миколаївської громади.
Ця громада вже майже пів року перебуває в зоні обов’язкової евакуації. Проте частина людей лишається жити попри постійні російські атаки.
– Прикордоння Сумщини – під постійними ударами FPV-дронів. Лише сьогодні на околицях цієї громади Сили оборони знищили кілька ворожих дронів, але ворог продовжує спрямовувати їх на цивільних – на автобуси, мотоцикли, велосипеди, – наголошує очільник ОВА.
Він закликає людей не їздити у напрямку кордону й не повертатися до населених пунктів, де оголошена евакуація.
Фото: Сумська ОВА