Сьогодні на Сумщині російські дрони двічі атакували цивільний транспорт: автомобіль та маршрутку. Відомо про одного постраждалого.

Про це повідомив керівник Сумської ОВА Олег Григоров.

Атаки на цивільний транспорт

Так, у Середино-Будській громаді ворожий дрон влучив в автомобіль, постраждав 29-річний чоловік. .

У Миколаївській сільській громаді російський дрон атакував маршрутку. На момент удару в ній перебував лише водій і він встиг втекти з транспорту.

Від удару маршрутка загорілася. На щастя, людей не зачепило.

За словами Олега Григорова, перевізник поки зупиняє рух у напрямку цієї Миколаївської громади.

Ця громада вже майже пів року перебуває в зоні обов’язкової евакуації. Проте частина людей лишається жити попри постійні російські атаки.

– Прикордоння Сумщини – під постійними ударами FPV-дронів. Лише сьогодні на околицях цієї громади Сили оборони знищили кілька ворожих дронів, але ворог продовжує спрямовувати їх на цивільних – на автобуси, мотоцикли, велосипеди, – наголошує очільник ОВА.

Він закликає людей не їздити у напрямку кордону й не повертатися до населених пунктів, де оголошена евакуація.

Фото: Сумська ОВА

