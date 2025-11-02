2 ноября днем россияне массированно атаковали дронами Павлоград Днепропетровской области. К сожалению, есть жертва.

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Дроновая атака на Павлоград

Так, в результате атаки вражеских беспилотников повреждены частное предприятие, транспортные средства и хозяйственные постройки.

Руководитель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко сообщил, что в результате атаки в Павлограде погиб 55-летний мужчина. В течение дня ранения получили три человека, среди них 8-летняя девочка, 71-летний мужчина и женщина 39 лет.

Атаки Днепропетровщины

В Никополе в результате удара FPV-дроном ранен мужчина. Также повреждены предприятие, частный дом и автомобиль.

В городе Марганец Никопольского района оккупанты FPV-дроном повредили здание почты.

По словам Владислава Гайваненко, в результате вражеских ударов FPV-дронами повреждены спортивная школа, пять частных домов, гаражи, хозяйственная постройка. Повреждены несколько машин и линия электропередач.

Под процессуальным руководством Днепропетровской областной прокуратуры начаты уголовные производства по факту совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

По данным военных, днем наши силы противовоздушной обороны над Днепропетровской областью сбили шесть вражеских БПЛА.

1 ноября Россия атаковала Самаровский район Днепропетровской области. Изначально сообщалось о двух погибших взрослых. Владислав Гайваненко сообщил, что жертвами атаки стали два мальчика — 11 и 14 лет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 348-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Днепропетровская областная прокуратура

