2 листопада вдень росіяни масовано атакували дронами Павлоград Дніпропетровської області. На жаль, є жертва.

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Дронова атака на Павлоград

Так, через атаку ворожих безпілотників пошкоджено приватне підприємство, транспортні засоби та господарські споруди.

Керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко повідомив, що через атаку у Павлограді загинув 55-річний чоловік. Поранення протягом дня дістали три людини, серед них 8-річна дівчинка, 71-річний чоловік та жінка 39 років.

Атаки Дніпропетровщини

У Нікополі внаслідок удару FPV-дроном поранено чоловіка – він у лікарні. Також пошкоджено підприємство, приватний будинок та автівку.

У місті Марганець Нікопольського району окупанти FPV-дроном пошкодили будівлю пошти.

За словами Владислава Гайваненка, через ворожі удари FPV-дронами пошкоджені спортивна школа, пʼять приватних будинків, гаражі, господарська споруда. Зачепило кілька машин та лінію електропередач.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальні провадження за фактом вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

За даними військових, вдень наші сили протиповітряної оборони над Дніпропетровщиною збили шість ворожих БпЛА.

1 листопада Росія атакувала Самарівський район Дніпропетровщини. Спочатку повідомлялося про двох загиблих дорослих. Владислав Гайваненко повідомив, що жертвами атаки стали двоє хлопчиків – 11 та 14 років.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 348-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

