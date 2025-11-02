Вчера, 1 ноября, россияне наносили удары по Днепропетровской области с помощью дронов и ракет. К сожалению, есть погибшие и раненые среди военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает Группировка войск Восток.

Удар по военным в Днепропетровской области

Известно, что оккупанты дронами и ракетами обстреливали Никопольскую, Песчанскую, Покровскую, Марганецкую и Червоногригоровскую общины.

В результате вражеского комбинированного удара, к сожалению, есть погибшие и раненые среди воинов ВСУ.

Обстоятельства трагедии расследуют соответствующие правоохранительные органы: проверяются обстоятельства соблюдения и выполнения требований распоряжений главнокомандующего Александра Сырского и Генерального штаба ВСУ о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрета размещения личного состава и проведения собраний на открытых территориях, а также размещения в непредназначенных для этого местах.

Напомним, что вечером 1 ноября прогремели взрывы в Самаровском районе Днепропетровской области. Глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко сообщил, что в результате вражеского удара пострадали восемь человек, один человек погиб. Впоследствии стало известно, что в больнице от тяжелых травм скончалась 50-летняя женщина.

Утром 2 ноября Владислав Гайваненко сообщил, что жертвами российской атаки стали двое детей — мальчики 11 и 14 лет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 348-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

