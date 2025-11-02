Вчора, 1 листопада, росіяни били по Дніпропетровській області дронами та ракетами. На жаль, є загиблі та поранені серед військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомляє Угруповання військ Схід.

Удар по військових на Дніпропетровщині

Відомо, що окупанти дронами та ракетами гатили по Нікопольській, Піщанській, Покровській, Марганецькій та Червоногригорівській громадах.

Внаслідок ворожого комбінованого удару є, на жаль, загиблі та поранені серед воїнів ЗСУ.

Обставили трагедії розслідують відповідні правоохоронні органи: перевіряються обставини дотримання й виконання вимог розпоряджень головнокомандувача Олександра Сирського та Генерального штабу ЗСУ про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони розміщення особового складу та проведення зборів на відкритих територіях, а також розміщення у непризначених для цього місцях.

Нагадаємо, що ввечері 1 листопада пролунали вибухи у Самарівському районі Дніпропетровської області. Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко повідомив, що через ворожий удар постраждали вісім людей, одна людина загинула. Згодом стало відомо, що в лікарні від важких травм померла 50-річна жінка.

На ранок 2 листопада Владислав Гайваненко повідомив, що жертвами російської атаки стали двоє дітей – хлопчики, яким 11 і 14 років.

