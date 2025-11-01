Марта Бондаренко, редактор ленты
Прогремел взрыв в Самаровском районе Днепропетровской области: есть раненые и погибший
Главное
- Вечером россияне атаковали Самаровский район - там возник пожар, разрушен магазин.
- Предварительно, есть погибшие и раненые.
Вечером прогремел взрыв в Самаровском районе Днепропетровской области. Там разрушило магазин, к сожалению, есть жертва и пострадавшие.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко.
Взрывы в Самаровском районе 1 ноября: что известно
По словам главы ОГА, в Самаровском районе в результате вражеского удара пострадали восемь человек. Всех доставили в больницу, половина раненых в тяжелом состоянии. Остальные в состоянии средней тяжести.
Позже Владислав Гайваненко сообщил, что один человек погиб.
Взрывами разрушен магазин и повреждены семь жилых домов.
