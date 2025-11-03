Вибухи у Дніпрі: росіяни вдарили ракетами по підприємству, постраждав чоловік
Вночі 3 листопада прогриміли вибухи у Дніпрі. Ворог скерував на місто ракети.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко.
Вибухи у Дніпрі 3 листопада: що відомо
За словами очільника ОВА, унаслідок вибухів у Дніпрі понівечено підприємство. На місці удару виникла пожежа, яку вже загасили рятувальники.
Наразі відомо про одного постраждалого під час вибухів у Дніпрі 3 листопада. Це 37-річний чоловік, який лікуватиметься вдома.
Атаки на інші райони Дніпропетровщини
Окрім Дніпра, ворог гатив і по інших населених пунктах області.
Зокрема, по Нікополю російська армія застосовувала артилерію та FPV-дрони.
Крім того, до лікарів звернувся ще один поранений через атаку на Павлоград напередодні — 73-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно.
Також Гайваненко повідомив, що захисники неба збили на Дніпропетровщині два безпілотники.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 349-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.