В ночь на 3 ноября армия РФ атаковала гражданскую инфраструктуру в Сумской и Житомирской областях.

Запланированные администрацией США Дональда Трампа испытания ядерного оружия не предусматривают подрыва боевых зарядов.

Президент Сербии Александар Вучич предложил ЕС закупать сербские боеприпасы, которые могут быть использованы в Украине.

Сейчас смотрят

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 2–3 ноября – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Сумской области

Ночью 3 ноября россияне атаковали Сумскую область ударными беспилотниками. Под прицелом врага оказалась Тростянецкая община.

По словам главы Сумской ОВА Олега Григорова, в результате попадания БПЛА погиб человек.

Кроме того, из-под завалов спасатели деблокировали еще трех человек.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Взрывы в Житомирской области

По сообщению городского главы Конотопа Артема Семенихина, Житомирская область подверглась удару тремя гиперзвуковыми ракетами Х-47м2 комплекса Кинжал.

Воздушные силы подтвердили три-четыре удара по области.

Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

Испытания ядерного оружия США

Запланированные администрацией президента Дональда Трампа испытания ядерного оружия не предусматривают подрыва боевых зарядов.

Министр энергетики США Крис Райт пояснил, что речь идет о системных или некритических тестах, во время которых проверяются все компоненты ядерного оружия, кроме самой ядерной реакции.

Это позволяет убедиться, что система функционирует надлежащим образом и способна обеспечить необходимую геометрию для потенциального подрыва.

Предложение Сербии по боеприпасам

Президент Сербии Александар Вучич обратился к ЕС с предложением закупать сербские боеприпасы, которые могут быть использованы в Украине.

По словам Вучича, Сербия производит больше боеприпасов, чем Франция, а склады переполнены. Страна продолжает производство, в частности минометных боеприпасов.

Президент считает, что договоренность с ЕС о продаже боеприпасов могла бы стать вкладом Сербии в укрепление европейской безопасности:

– Я не хочу, чтобы меня считали тем, кто постоянно поставляет боеприпасы воюющим сторонам, но в Европе боеприпасы нужны. Поэтому я предложил нашим друзьям из ЕС заключить с нами договор купли-продажи и взять все, что у нас есть, – сказал он.

По словам Вучича, сейчас он ожидает окончательного ответа от европейских партнеров на свое предложение.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, могут ли эти боеприпасы использоваться в Украине, он подчеркнул:

– Покупатели могут делать с ними все, что угодно. Нам просто нужен долгосрочный договор, чтобы мы могли планировать.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 349-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.