Взрывы в Сумской области: от удара БпЛА погиб человек
В ночь на 3 ноября прогремели взрывы в Тростянецкой общине Сумской области.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
Взрывы в Сумской области 3 ноября: что известно
По словам главы ОВА, россияне атаковали общину ударными беспилотниками.
— Россияне цинично попали в людей — прицельно, ночью, когда они спали, — написал Григоров.
По предварительным данным, в результате взрывов в Сумской области 3 ноября погиб один человек.
Из-под завалов спасатели деблокировали еще трех человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь.
В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.
Уточняются окончательные последствия атаки.
Напомним, что вечером, 2 ноября, враг также наносил удары по Сумской области. Тогда под ударом оказалось село в Лебединской общине.
В результате российской атаки пострадали две женщины.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 349-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.