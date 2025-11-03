В ночь на 3 ноября прогремели взрывы в Тростянецкой общине Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Взрывы в Сумской области 3 ноября: что известно

По словам главы ОВА, россияне атаковали общину ударными беспилотниками.

Сейчас смотрят

— Россияне цинично попали в людей — прицельно, ночью, когда они спали, — написал Григоров.

По предварительным данным, в результате взрывов в Сумской области 3 ноября погиб один человек.

Из-под завалов спасатели деблокировали еще трех человек, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.

Уточняются окончательные последствия атаки.

Напомним, что вечером, 2 ноября, враг также наносил удары по Сумской области. Тогда под ударом оказалось село в Лебединской общине.

В результате российской атаки пострадали две женщины.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 349-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.