Взрывы в Сумской области прогремели вечером в воскресенье, 2 ноября. Россияне нанесли ракетный удар по селу в Лебединской громаде. В результате атаки ранены две женщины.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Взрывы на Сумщине 2 ноября: какие последствия

— Враг нанес ракетный удар по селу в Лебединской общине, — написал Григоров.

По его словам, в результате атаки ранены две гражданские женщины – 55 и 65 лет. Пострадавшие доставлены в больницы, медики оказывают необходимую помощь.

Зафиксированы повреждения в жилом секторе, последствия уточняются.

Напомним, сегодня вечером оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по Индустриальному району Харькова.

По предварительным данным, попадание произошло по открытой территории. Без последствий и пострадавших.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 348-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

