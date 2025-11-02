Взрывы на Сумщине 2 ноября: россияне нанесли ракетный удар, есть раненые
Взрывы в Сумской области прогремели вечером в воскресенье, 2 ноября. Россияне нанесли ракетный удар по селу в Лебединской громаде. В результате атаки ранены две женщины.
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.
Взрывы на Сумщине 2 ноября: какие последствия
— Враг нанес ракетный удар по селу в Лебединской общине, — написал Григоров.
По его словам, в результате атаки ранены две гражданские женщины – 55 и 65 лет. Пострадавшие доставлены в больницы, медики оказывают необходимую помощь.
Зафиксированы повреждения в жилом секторе, последствия уточняются.
Напомним, сегодня вечером оккупанты нанесли удар управляемой авиабомбой по Индустриальному району Харькова.
По предварительным данным, попадание произошло по открытой территории. Без последствий и пострадавших.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 348-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.