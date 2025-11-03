Вибухи у Сумській області: від удару БпЛА загинула людина
У ніч проти 3 листопада пролунали вибухи у Тростянецькій громаді на Сумщині.
Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.
Вибухи у Сумській області 3 листопада: що відомо
За словами голови ОВА, росіяни атакували громаду ударними безпілотниками.
— Росіяни цинічно поцілили у людей – прицільно, уночі, коли вони спали, – написав Григоров.
За попередніми даними, унаслідок вибухів на Сумщині 3 листопада загинула одна людина.
З-під завалів рятувальники деблокували ще трьох людей, їм надають необхідну медичну допомогу.
Наразі триває пошуково-рятувальна операція.
Уточнюються остаточні наслідки атаки.
Нагадаємо, що ввечері, 2 листопада, ворог також бив по Сумщині. Тоді під ударом опинилося село в Лебединській громаді.
Унаслідок російської атаки постраждали двоє жінок.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 349-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.