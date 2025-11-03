Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо чинного народного депутата України, якого підозрюють у державній зраді та шахрайському заволодінні коштами приватного підприємства.

Про це йдеться у повідомленні Державного бюро розслідувань.

ДБР завершило розслідування щодо Шевченка

За попередніми даними, йдеться про Євгенія Шевченка. Повідомляється, що обвинувальний акт уже направлено до суду.

Зібрані докази стосуються трьох епізодів злочинної діяльності: перші два – державна зрада до та після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, третій – шахрайське привласнення депутатом 14,5 млн грн приватного підприємства.

Нардеп підтримував контакти з представниками посольства Білорусі та з 2020 року неодноразово відвідував цю країну, зустрічався з бізнесменами, політиками та самопроголошеним президентом, поширюючи неправдиву інформацію про “відсутність загрози нападу з території Білорусі”.

Слідство встановило, що нардеп записував програми на власних медіаканалах і давав інтерв’ю проросійським блогерам, поширюючи російські наративи, які потім використовувалися пропагандистськими ресурсами РФ, створюючи враження, що це позиція української влади.

Фігурант не припинив цієї діяльності й після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. У публічних виступах він поширював тези про нібито “крах української державності”, втрату територій та нездатність влади досягти миру, стверджуючи, що Україна не зможе перемогти й має погоджуватися на будь-які умови переговорів із РФ.

Слідство також задокументувало, що депутат використав свої зв’язки в Білорусі для оборудки з постачання мінеральних добрив: українське підприємство сплатило за продукцію, але білоруська сторона затримувала її доставку.

Депутат скористався ситуацією, переконуючи підприємців, що нібито бракує дозволів на перевезення вантажу, хоча знав, що всі документи в наявності. Щоб “вирішити проблему”, він змусив їх укласти договір на консультаційні послуги з підконтрольною йому фірмою на суму 14,5 млн грн.

Отримані кошти він витратив на купівлю трьох авто преміумкласу – Porsche Macan, BMW X5M (2021 р.в.) та Mercedes-Benz AMG (2022 р. в.), які оформив на підставних осіб. Загальна митна вартість машин перевищує €250 тис.

Народний депутат України обвинувачується у:

державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України);

державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України);

шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкції цих статей передбачають покарання до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі підозрюваний перебуває під вартою у слідчому ізоляторі.

Нагадаємо, 14 листопада правоохоронці повідомили Шевченку про підозру в державній зраді за ч. 1 ст. 111 КК України. Також прокурори ОГУ вручили йому клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Наступного дня Печерський районний суд Києва відправив Шевченка під варту на два місяці.

