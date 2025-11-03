Государственное бюро расследований начало досудебное расследование после гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского обстрела в Днепропетровской области.

Гибель украинских воинов из-за удара по Днепропетровской области

Как сообщили в ГБР, 1 ноября около 17:00 враг нанес ракетный удар по месту базирования украинских военных.

В результате обстрела в Днепропетровской области есть погибшие и раненые, однако не уточняется, сколько именно пострадало украинских военных.

Сейчас смотрят

Отмечается, что на место вражеского удара сразу прибыла следственно-оперативная группа ГБР, которая проводит необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств и предпосылок трагедии.

В частности, в ГБР подчеркнули, что следствие проверяет, были ли соблюдены требования безопасности личного состава во время воздушной тревоги и удалось ли надлежащим образом организовать укрытие украинских военных.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по ч. 4 ст. 425 (Небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения) действующего Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Днепровская специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.