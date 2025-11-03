Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении еще одному российскому оккупанту, который вырезал букву Z на лбу пленного украинского защитника.

Подозрение российскому оккупанту, совершавшему военные преступления

Как сообщили в СБУ, речь идет о Владимире Полуполтинном – командире созданного российскими оккупантами 6 отдельного мотострелкового казачьего полка так называемой ЛНР, входящего в состав вооруженных формирований Южного военного округа России.

По информации следствия, 10 июня 2022 года российский командир отдал приказ подчиненным о пытках украинских защитников, попавших в плен во время боев на Восточном фронте.

В СБУ сообщили, что Полуполтинных лично участвовал в пытках. Известен случай, когда во время одной из пыток он ножом вырезал на лбу военнопленного украинца букву Z.

По данным украинской спецслужбы, Полуполтинных — житель временно оккупированной части Луганской области, который в 2014 году присоединился к подконтрольным России незаконным вооруженным формированиям.

После начала полномасштабного вторжения в Украину Полуполтинных в составе оккупационных группировок российских войск участвовал в боях на Востоке Украины.

Ему заочно сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (Нарушение требований статей 4, 13, 14, 15 Конвенции об обращении с военнопленными от 12.08.1949, которой запрещается какой-либо незаконный акт или бездействие со стороны государства, держащего в плену, создающие серьезную угрозу здоровью военнопленного, находящегося под его охраной, совершенное группой лиц).

