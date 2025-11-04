Взрывы в Измаиле: повреждены объекты портовой и энергетической инфраструктуры
Взрывы в Измаиле Одесской области прогремели ночью 4 ноября, когда российская армия нанесла удар по энергетической и портовой инфраструктуре города.
Об этом сообщили глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, компания ДТЭК и Одесская областная прокуратура.
Взрывы в Измаиле 4 ноября: что известно
Несмотря на активную работу сил противовоздушной обороны, которыми было уничтожено большинство вражеских беспилотников, несколько из них попали в объекты гражданской инфраструктуры.
В результате атак возникли пожары, повреждено дорожное покрытие, производственные сооружения и оборудование. Спасатели оперативно ликвидировали возгорания.
По предварительной информации, во время взрывов в Измаиле 4 ноября люди не пострадали.
— К счастью, погибших и пострадавших нет. Энергетики работают над восстановлением поврежденных объектов, отключений электроснабжения не зафиксировано, — сообщил Олег Кипер.
В областной прокуратуре уточнили, что удары были направлены именно по Измаилу — городу, где расположены важные объекты портовой логистики.
В результате вражеского обстрела повреждены объекты портовой и энергетической инфраструктуры.
По данному факту открыто уголовное производство по статье 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны.
В компании ДТЭК подтвердили, что во время атаки поврежден один из энергетических объектов.
— Наши специалисты начнут восстановительные работы сразу после получения разрешения от военных и спасателей. Повреждения значительные, ремонт потребует времени, — заявили в компании.
Фото: Олег Кипер