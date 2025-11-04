Вибухи в Ізмаїлі Одеської області прогриміли вночі 4 листопада, коли російська армія вдарила по енергетичній та портовій інфраструктурі міста.

Про це повідомили голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, компанія ДТЕК та Одеська обласна прокуратура.

Вибухи в Ізмаїлі 4 листопада: що відомо

Попри активну роботу сил протиповітряної оборони, якими було знищено більшість ворожих безпілотників, кілька з них влучили в об’єкти цивільної інфраструктури.

Внаслідок атак виникли пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

За попередньою інформацією, під час вибухів в Ізмаїлі 4 листопада люди не постраждали.

— На щастя, загиблих і постраждалих немає. Енергетики працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, відключень електропостачання не зафіксовано, — повідомив Олег Кіпер.

В обласній прокуратурі уточнили, що удари були спрямовані саме по Ізмаїлу — місту, де розташовані важливі об’єкти портової логістики.

Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено об’єкти портової та енергетичної інфраструктури.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

У компанії ДТЕК підтвердили, що під час атаки пошкоджено один із енергетичних об’єктів.

— Наші фахівці розпочнуть відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від військових та рятувальників. Пошкодження значні, ремонт потребуватиме часу, — заявили у компанії.

Фото: Олег Кіпер

