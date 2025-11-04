Европейский Союз пообещал Украине экстренную энергетическую помощь на зимний период, президент Владимир Зеленский объявил об увеличении производства дронов-перехватчиков, а Ирландия изменила правила проживания украинских переселенцев в государственном жилье.

Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 4 ноября — в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Днепропетровской области

Ночью 4 ноября российские войска нанесли комбинированный удар по общинам Днепропетровской области.

Сейчас смотрят

Сильнее всего пострадал Синельниковский район, где враг атаковал ракетами и дронами Николаевскую общину.

По словам главы областной военной администрации Владислава Гайваненко, в результате взрывов произошли пожары — загорелись кафе и частный дом.

Повреждены 12 домов и несколько автомобилей. Погибла 65-летняя женщина, еще восемь человек получили ранения, среди них — двое детей пяти и 15 лет.

Кроме того, враг нанес удар по Васильковской общине управляемой авиабомбой, где были повреждены автомобили местных жителей.

Обстрелы продолжались и в Никопольском районе — по райцентру, Марганецкой и Покровской общинам противник наносил удары беспилотниками, РСЗО и артиллерией.

Там пострадали трое работников экстренной медицины, повреждена машина скорой помощи.

В Павлоградском районе фиксировали повреждения инфраструктуры, в то время как другие общины области ночь провели без обстрелов.

ЕС поддержит Украину этой зимой

Европейский Союз предоставит Украине экстренную энергетическую помощь, чтобы помочь пройти зимний период.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с Владимиром Зеленским.

Она заверила, что Украина не останется один на один с зимними вызовами, а также отметила, что Еврокомиссия работает над обеспечением устойчивой финансовой поддержки для нашего государства.

По словам фон дер Ляйен, 4 ноября Еврокомиссия примет новый пакет расширения, который «отметит чрезвычайную преданность Украины европейскому пути в течение последнего года».

Зеленский о производстве дронов-перехватчиков

Президент Владимир Зеленский сообщил, что до конца ноября в Украине планируют наладить производство 600–800 дронов-перехватчиков ежедневно.

По его словам, эти темпы будут сохранены, если не произойдет новых атак по оборонным предприятиям.

Глава государства подчеркнул, что несмотря на предыдущие удары по заводам, все они уже возобновили работу, и Украина не потеряла ни одного вида дальнобойного оружия.

Также Зеленский сообщил, что страна развивает собственное ракетное производство — в частности, активно применяются ракеты типов Фламинго и Нептун, а ряд новых моделей — Паляница, Пекло и Рута — пока не раскрывают подробно.

Ирландия меняет правила проживания украинцев

Правительство Ирландии сократило срок пребывания вновь прибывших украинцев в государственном жилье — теперь он составит 30 дней вместо 90.

Такое решение приняли, чтобы избежать дефицита мест для размещения, который может наступить уже в этом месяце.

Кроме того, для украинцев, имеющих работу, будет введена еженедельная плата за проживание в государственном жилье.

Ее размер будет колебаться от €15 до €238 в неделю в зависимости от уровня дохода.

По данным ирландского правительства, с начала полномасштабной войны в страну прибыли более 100 тыс. украинцев, из которых около 80 тыс. до сих пор остаются на территории Ирландии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 350-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.