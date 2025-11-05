Российские войска атаковали угольные предприятия в Донецкой области, после чего они перестали функционировать.

Об этом сообщает официальный канал Министерства энергетики Украины.

Атака на угольные предприятия в Донецкой области 5 ноября

По информации Минэнерго, в Донецкой области в результате пяти авиаударов управляемыми авиабомбами были повреждены объекты предприятий угольной отрасли.

В результате вражеской атаки повреждены котельная, административные и складские здания.

В Министерстве энергетики Украины сообщили, что в настоящее время предприятия не работают.

По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате российского обстрела нет.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подчеркнула, что российский террор не прекращается.

По ее словам, в настоящее время продолжаются переговоры с партнерами об усилении противовоздушной обороны и оборудовании для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 351-е сутки.

