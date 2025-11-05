РФ атаковала угольные предприятия в Донецкой области: Минэнерго о последствиях
Российские войска атаковали угольные предприятия в Донецкой области, после чего они перестали функционировать.
Об этом сообщает официальный канал Министерства энергетики Украины.
Атака на угольные предприятия в Донецкой области 5 ноября
По информации Минэнерго, в Донецкой области в результате пяти авиаударов управляемыми авиабомбами были повреждены объекты предприятий угольной отрасли.
В результате вражеской атаки повреждены котельная, административные и складские здания.
В Министерстве энергетики Украины сообщили, что в настоящее время предприятия не работают.
По предварительной информации, погибших и пострадавших в результате российского обстрела нет.
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук подчеркнула, что российский террор не прекращается.
По ее словам, в настоящее время продолжаются переговоры с партнерами об усилении противовоздушной обороны и оборудовании для быстрого восстановления энергетической инфраструктуры.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 351-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.