РФ атакувала вугільні підприємства на Донеччині: Міненерго про наслідки
Російські війська атакували вугільні підприємства у Донецькій області, після чого вони перестали функціонувати.
Про це повідомляє офіційний канал Міністерства енергетики України.
Атака на вугільні підприємства на Донеччині 5 листопада
За інформацією Міненерго, у Донецькій області внаслідок п’яти авіаударів керованими авіабомбами зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі.
У Міністерстві енергетики України розповіли, що наразі підприємства не працюють.
За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих внаслідок російського обстрілу немає.
Міністерка енергетики України Світлана Гринчук наголосила, що російський терор не припиняється.
За її словами, наразі тривають переговори з партнерами про посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 351-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.