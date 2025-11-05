Російські війська атакували вугільні підприємства у Донецькій області, після чого вони перестали функціонувати.

Про це повідомляє офіційний канал Міністерства енергетики України.

Атака на вугільні підприємства на Донеччині 5 листопада

За інформацією Міненерго, у Донецькій області внаслідок п’яти авіаударів керованими авіабомбами зазнали уражень об’єкти підприємств вугільної галузі.

Зараз дивляться

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені котельня, адміністративні та складські будівлі.

У Міністерстві енергетики України розповіли, що наразі підприємства не працюють.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих внаслідок російського обстрілу немає.

Міністерка енергетики України Світлана Гринчук наголосила, що російський терор не припиняється.

За її словами, наразі тривають переговори з партнерами про посилення протиповітряної оборони та обладнання для швидкого відновлення енергетичної інфраструктури.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 351-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.