ССО попали в транспортно-зарядную машину Искандера и РЛС Гармонь под Курском
- Подразделение Сил специальных операций Украины совместно с повстанческим движением Черная Искра провело успешную операцию на территории РФ.
- Поражена транспортно-зарядная машина для ОТРК Искандер вблизи села Овсянниково, Курская область.
- Эта машина использовалась для перевозки и подготовки ракет, которыми обстреливали территорию Украины.
Подразделение ССО и представители повстанческого движения Черная искра поразили транспортно-зарядную машину для оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер.
Удар подтвердили 5 ноября Силы специальных операций.
ССО поразили Искандер
Инцидент произошел вблизи села Овсянниково в Курской области РФ.
По сообщениям, эта машина использовалась для транспортировки, заряжания и подготовки ракет, которыми обстреливали территорию Украины.
Также в ночной операции ССО вместе с Черной искрой уничтожили малогабаритную радиолокационную станцию 1Л122 Гармонь, которая несла дежурство вблизи села Нижний Реутец в Курской области.
РЛС выполняла функции обнаружения и сопровождения воздушных целей и передавала целеуказания.
В сообщении отмечается, что Силы специальных операций продолжают наносить «тысячи порезов» противнику, приближая его стратегическое и наступательное ослабление.
Напомним, в ночь на 4 ноября Силы спецопераций поразили два стратегических объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ.
ССО атаковали Стерлитамакский нефтехимический завод в Республике Башкортостан, который расположен более чем в 1 300 километрах от украинской границы.