Подразделение ССО и представители повстанческого движения Черная искра поразили транспортно-зарядную машину для оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер.

Удар подтвердили 5 ноября Силы специальных операций.

ССО поразили Искандер

Инцидент произошел вблизи села Овсянниково в Курской области РФ.

По сообщениям, эта машина использовалась для транспортировки, заряжания и подготовки ракет, которыми обстреливали территорию Украины.

Также в ночной операции ССО вместе с Черной искрой уничтожили малогабаритную радиолокационную станцию 1Л122 Гармонь, которая несла дежурство вблизи села Нижний Реутец в Курской области.

РЛС выполняла функции обнаружения и сопровождения воздушных целей и передавала целеуказания.

В сообщении отмечается, что Силы специальных операций продолжают наносить «тысячи порезов» противнику, приближая его стратегическое и наступательное ослабление.

Напомним, в ночь на 4 ноября Силы спецопераций поразили два стратегических объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

ССО атаковали Стерлитамакский нефтехимический завод в Республике Башкортостан, который расположен более чем в 1 300 километрах от украинской границы.

