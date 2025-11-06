В Івано-Франківську в офісі вибухнула зарядна станція: евакуйовано 40 людей, є постраждалі
6 листопада о 13:14 до Служби порятунку надійшло повідомлення про вибух в офісному приміщенні на третьому поверсі триповерхового будинку в Івано-Франківську на вулиці Богдана Хмельницького.
– До місця події було направлено рятувальників, якими було встановлено, що внаслідок вибуху зарядної станції в офісному приміщенні виникла пожежа на площі близько 20 м², – інформує ДСНС України в Івано-Франківській області.
За попередньою інформацією, 2 людей травмовані, з них одну людину врятовано рятувальниками. Під час проведення евакуаційних заходів з будівлі було евакуйовано 40 людей.
О 13:28 пожежу було локалізовано, а о 13:32 — повністю ліквідовано.
Причина вибуху та обставини події з’ясовуються спеціалістами.
До ліквідації пожежі було залучено 25 рятувальників та 6 спецавтомобілів.
Рятувальники Прикарпаття закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час експлуатації електроприладів та зарядних станцій:
- не залишайте їх без нагляду;
- використовуйте лише сертифіковане обладнання;
- не перевантажуйте приладами, що перевищують їхню потужність.