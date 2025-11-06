В Івано-Франківську в офісі вибухнула зарядна станція, внаслідок чого постраждали люди.

Вибух в Івано-Франківську: через зарядну станцію постраждали люди

6 листопада о 13:14 до Служби порятунку надійшло повідомлення про вибух в офісному приміщенні на третьому поверсі триповерхового будинку в Івано-Франківську на вулиці Богдана Хмельницького.

– До місця події було направлено рятувальників, якими було встановлено, що внаслідок вибуху зарядної станції в офісному приміщенні виникла пожежа на площі близько 20 м², – інформує ДСНС України в Івано-Франківській області.

За попередньою інформацією, 2 людей травмовані, з них одну людину врятовано рятувальниками. Під час проведення евакуаційних заходів з будівлі було евакуйовано 40 людей.

О 13:28 пожежу було локалізовано, а о 13:32 — повністю ліквідовано.

Причина вибуху та обставини події з’ясовуються спеціалістами.

До ліквідації пожежі було залучено 25 рятувальників та 6 спецавтомобілів.

Рятувальники Прикарпаття закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час експлуатації електроприладів та зарядних станцій:

не залишайте їх без нагляду;

використовуйте лише сертифіковане обладнання;

не перевантажуйте приладами, що перевищують їхню потужність.

