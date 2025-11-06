В Днепре в четверг, 6 ноября, после 17:30 слышались взрывы. Враг атаковал город ударными беспилотниками, о чем ранее предупреждали Воздушные силы ВСУ.

В результате атаки по Днепру известно о шести пострадавших.

Взрывы в Днепре 6 ноября: последствия

Руководитель Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко подтвердил взрывы в Днепре и российскую дронную атаку.

Сейчас смотрят

Он сообщил, что на месте возник пожар. В Днепре поврежден четырехэтажный дом. Данные об ущербе, нанесенном врагом, продолжают уточняться.

По его информации, на данный момент известно о шести пострадавших. Трое из них остаются в больнице в состоянии средней тяжести. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Остальные будут восстанавливаться дома.

До этого Гайваненко уточнял, что среди пострадавших 34-летняя женщина и мужчины 40, 42 и 57 лет.

Атака РФ по Днепропетровской области 6 ноября

В течение дня под ударом была Никопольщина – райцентр, Марганецкая, Червоногригоровская, Покровская, Томаковская общины. Агрессор целился артиллерией и беспилотниками.

В результате атаки разрушены фермерское хозяйство, пятиэтажка, два частных дома, хозяйственная постройка и гараж.

По Межевской общине Синельниковского района противник нанес удар КАБ и дроном. Разрушены два дома, 15 – повреждены.

По уточненным данным, из-за атаки БПЛА этой ночью в Васильковской общине разрушено более 20 домов.

В Павлограде продолжается ликвидация последствий удара по критической инфраструктуре: обесточена часть населенных пунктов Павлоградского и Синельниковского районов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.