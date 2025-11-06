17 Шахедов на город: в Павлограде второй раз за день раздались взрывы
- На Павлоград, где во второй раз за день раздались взрывы, летели 17 Шахедов.
- Местные паблики сообщают, что из-за очередной атаки РФ Павлоград остался без света.
- Сейчас по всей Украине объявлена тревога из-за взлета МиГ-31к.
В Павлограде в Днепропетровской области раздались взрывы.
Взрывы в Павлограде 6 ноября 2025: что известно
В Павлограде вечером 6 ноября раздались взрывы. Официального подтверждения информации пока нет.
О последствиях пока ничего неизвестно — есть ли пострадавшие и разрушения.
Как сообщают местные паблики, после массированной атаки дронов Павлоград остался без электричества.
В то же время, в Telegram-пабликах ранее предупреждали о 17 шахедах на Павлоград из Харьковщины.
К тому же, по всей Украине объявлена тревога из-за взлета МиГ-31к.
Напомним, сегодня днем Павлоград уже был под атакой РФ, о чем сообщал глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко. Враг ударил беспилотниками по Павлограду. Была повреждена инфраструктура.
Город и некоторые населенные пункты Синельниковщины остались без электроснабжения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 352-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.