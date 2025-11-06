В Павлограде в Днепропетровской области раздались взрывы.

Взрывы в Павлограде 6 ноября 2025: что известно

В Павлограде вечером 6 ноября раздались взрывы. Официального подтверждения информации пока нет.

О последствиях пока ничего неизвестно — есть ли пострадавшие и разрушения.

Сейчас смотрят

Как сообщают местные паблики, после массированной атаки дронов Павлоград остался без электричества.

В то же время, в Telegram-пабликах ранее предупреждали о 17 шахедах на Павлоград из Харьковщины.

К тому же, по всей Украине объявлена ​​тревога из-за взлета МиГ-31к.

Напомним, сегодня днем ​​Павлоград уже был под атакой РФ, о чем сообщал глава Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко. Враг ударил беспилотниками по Павлограду. Была повреждена инфраструктура.

Город и некоторые населенные пункты Синельниковщины остались без электроснабжения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 352-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.