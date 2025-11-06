У Дніпрі у четвер, 6 листопада, після 17:30 чули вибухи. Ворог атакував місто ударними безпілотниками, про що раніше попереджали Повітряні сили ЗСУ.

Внаслідок атаки по Дніпру відомо про шістьох постраждалих.

Вибухи у Дніпрі 6 листопада: наслідки

Керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко підтвердив вибухи у Дніпрі та російську дронову атаку.

Він повідомив, що на місці виникла пожежа. У Дніпрі пошкоджена чотириповерхівка. Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися.

За його інформацією, наразі відомо про шістьох постраждалих. Троє з них залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу. Решта оговтуватися буде вдома.

До цього Гайваненко уточнював, що серед постраждалих 34-річна жінка й чоловіки 40, 42 і 57 років.

Атака РФ по Дніпропетровщині 6 листопада

Протягом дня під ударом була Нікопольщина – райцентр, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська, Томаківська громади. Агресор цілив артилерією та безпілотниками.

Внаслідок атаки понівечені фермерське господарство, п’ятиповерхівка, два приватні будинки, господарська споруда та гараж.

По Межівській громаді Синельниківщини противник влучив КАБ та дроном. Зруйновані дві оселі, 15 – пошкоджені.

За уточненими даними, через атаку БпЛА цієї ночі у Васильківській громаді потрощені понад 20 будинків.

У Павлограді триває ліквідація наслідків удару по критичній інфраструктурі: знеструмлена частина населених пунктів Павлоградського та Синельниківського районів.

