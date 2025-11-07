Нацполиция задержала группу мошенников, которые “трудоустраивали” на руководящие должности в Офисе президента. Один из участников преступной группы имеет такую же фамилию, как и руководитель ОП, и представлялся его кузеном.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Разоблачены мошенники в Киеве

Мужчина, имеющий такую же фамилию, как и глава Офиса президента Андрей Ермак, уверял потерпевших, что является его двоюродным братом и имеет связи среди высокопоставленных чиновников в высших органах государственной власти Кабмине и Верховной Раде.

Свои “услуги” мошенники оценивали в $100 тыс. В такую сумму они оценили содействие в трудоустройстве на должность заместителя директора одного из департаментов Офиса президента.

Во время общения с потерпевшими для конспирации злоумышленники меняли голоса с помощью специальной программы. Кроме того, время от времени меняли номерные знаки на автомобилях.

Для введения в заблуждение они брали средства частями вместе с пакетом необходимых документов – дипломами об образовании, сертификатами уровня знания английского языка, копиями паспортов и т.д.

Таким образом, в октябре этого года мошенники сначала получили $10 тыс., а затем – еще $5 тыс. Правоохранители задержали трех участников группы во время получения $50 тыс.

Трое фигурантов задержаны во время передачи части средств. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 5 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Следователи полиции готовят материалы для сообщения им о подозрении.

Реакция Ермака

На инцидент отреагировал глава Офиса президента Андрей Ермак.

В своем Telegram-канале он сообщил, что о мошенниках узнал от полиции, и что злоумышленников поймали с поличным.

– Возглавлял ее некий Ермак Д.С., который назывался моим двоюродным братом. Конечно, это мошенническая выдумка. Используя такую легенду, он пытался выманить 100 тыс. долларов за то, чтобы якобы устроить кого-то на высокую должность в Офисе президента, – отметил он.

Высокопоставленный чиновник выразил убеждение, что преступники получат справедливое наказание.

