Нацполіція затримала групу шахраїв, які “працевлаштовували” на керівні посади в Офісі президента. Один із учасників злочинної групи має таке ж прізвище, як і керівник ОП та представлявся його кузеном.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Викрито шахраїв у Києві

Чоловік, який має таке ж прізвище, як і глава Офісу президента Андрія Єрмак, запевняв потерпілих, що є його двоюрідним братом і має зв’язки серед високопосадовців у вищих органах державної влади Кабміні та Верховній Раді.

Свої “послуги” шахраї оцінювали у $100 тис. У таку суму вони оцінили сприяння у працевлаштуванні на посаду заступника директора одного з департаментів Офісу президента.

Під час спілкування з потерпілими для конспірації зловмисники змінювали голоси за допомогою спеціальної програми. Крім того, час від часу змінювали номерні знаки на автомобілях.

Для введення в оману вони брали кошти частинами разом із пакетом необхідних документів – дипломами про освіту, сертифікатами рівня знання англійської мови, копіями паспортів тощо.

У такий спосіб у жовтні цього року шахраї спершу отримали $10 тис., а згодом – ще $5 тис. Правоохоронці затримали трьох учасників групи під час отримання $50 тис.

Трьох фігурантів затримано під час передачі частини коштів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Дії зловмисників кваліфіковано за ч. 5 ст. 190 КК України (шахрайство). Слідчі поліції готують матеріали для повідомлення їм про підозру.

Реакція Єрмака

На інцидент відреагував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У своєму Telegram-каналі він повідомив, що про шахраїв дізнався від поліції, і що зловмисників спіймали на гарячому.

– Очолював її такий собі Єрмак Д.С., який називався моїм двоюрідним братом. Звісно, це шахрайська вигадка. Використовуючи таку легенду, він намагався виманити 100 тис. доларів за те, щоб нібито влаштувати когось на високу посаду в Офісі президента, – зауважив він.

Високопосадовець висловив переконання, що злочинці отримають справедливе покарання.

