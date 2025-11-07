Взрывы в Одесской области прогремели в ночь на 7 ноября, когда российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру региона.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Взрывы в Одесской области 7 ноября: что известно

Во время взрывов в Одесской области зафиксировано попадание по объектам энергетики.

На фото, которое опубликовал глава ОГА после обстрела, видны обломки реактивного беспилотника Герань-2.

В результате атаки повреждения получили также складские помещения и административное здание.

Все возгорания оперативно ликвидированы спасателями.

По предварительным данным, люди во время взрывов в Одесской области 7 ноября не пострадали.

Напомним, что в ночь на 7 ноября враг также атаковал Запорожье.

В результате взрывов в Запорожье выбило окна в многоэтажках и детском саду.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 353 сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Олег Кипер

