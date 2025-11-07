Взрывы в Одесской области: ночью россияне нанесли удар по энергетике
Взрывы в Одесской области прогремели в ночь на 7 ноября, когда российские войска в очередной раз атаковали энергетическую инфраструктуру региона.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Взрывы в Одесской области 7 ноября: что известно
Во время взрывов в Одесской области зафиксировано попадание по объектам энергетики.
На фото, которое опубликовал глава ОГА после обстрела, видны обломки реактивного беспилотника Герань-2.
В результате атаки повреждения получили также складские помещения и административное здание.
Все возгорания оперативно ликвидированы спасателями.
По предварительным данным, люди во время взрывов в Одесской области 7 ноября не пострадали.
Напомним, что в ночь на 7 ноября враг также атаковал Запорожье.
В результате взрывов в Запорожье выбило окна в многоэтажках и детском саду.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 353 сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Олег Кипер