Вибухи в Одеській області: вночі росіяни вдарили по енергетиці
Вибухи в Одеські області пролунали у ніч проти 7 листопада, коли російська війська черговий раз атакували енергетичну інфраструктуру регіону.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Вибухи в Одеській області 7 листопада: що відомо
Під час вибухів в Одеській області зафіксовано влучання по об’єктах енергетики.
На фото, яке опублікував очільник ОВА після обстрілу помітно уламки реактивного безпілотника Герань-2.
Унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адміністративна будівля.
Усі займання оперативно ліквідовані рятувальниками.
За попередніми даними, люди під час вибухів в Одеській області 7 листопада не постраждали.
Нагадаємо, що у ніч проти 7 листопада ворог також атакував Запоріжжя.
Унаслідок вибухів у Запоріжжі вибило вікна у багатоповерхівках та дитсадку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 353-тю добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Олег Кіпер