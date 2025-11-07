Вибухи в Одеські області пролунали у ніч проти 7 листопада, коли російська війська черговий раз атакували енергетичну інфраструктуру регіону.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Вибухи в Одеській області 7 листопада: що відомо

Під час вибухів в Одеській області зафіксовано влучання по об’єктах енергетики.

На фото, яке опублікував очільник ОВА після обстрілу помітно уламки реактивного безпілотника Герань-2.

Унаслідок атаки пошкоджень зазнали також складські приміщення та адміністративна будівля.

Усі займання оперативно ліквідовані рятувальниками.

За попередніми даними, люди під час вибухів в Одеській області 7 листопада не постраждали.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 листопада ворог також атакував Запоріжжя.

Унаслідок вибухів у Запоріжжі вибило вікна у багатоповерхівках та дитсадку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 353-тю добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олег Кіпер

