Герань-3 — это российский беспилотный летательный аппарат с турбореактивным двигателем, который используется для ударов на большой дальности. Этот дрон является модернизированным аналогом иранского Shahed-238 и отличается высокой скоростью, точностью наведения и применением различных иностранных компонентов.

О технических характеристиках и особенностях дронов Герань-3 читайте в нашем материале.

Дрон Герань-3: что известно

Дрон Герань 3 – это один из видов реактивных беспилотников, которые Россия уже не впервые применяет во время атак на территорию Украины. Основной особенностью этого БпЛА является наличие реактивного двигателя, который позволяет беспилотнику развивать высокую скорость.

Аналогом БпЛА Герань-3 является Shahed-238. По технологии производства они абсолютно идентичны, но могут использоваться разные комплектующие. В частности, в Shahed-238 применяется реактивный двигатель Tolou 10/13, тогда как в Герань-3 могут использоваться китайские двигатели SW400 Pro.

Также отличается и место сборки, ведь Shahed собирают в Иране, а Герань-3 пока производят в нескольких населенных пунктах России, в частности в Алабуге и Ижевске.

Герань-3: скорость и характеристики

В комментарии для Фактов ICTV основатель БО Реактивная Почта Павел Нарожный рассказал, что реактивные Shahed или Герань-3 отличаются характерным громким звуком, напоминающим рев турбин. Из-за этого их раньше можно услышать, чем увидеть. Дрон Герань-3, цена на который варьируется в зависимости от комплектации, развивает скорость до 500–550 км/ч, что делает их сложными для перехвата.

Герань-3, характеристики:

Дальность Герань-3: до 2 500 км

Скорость: 500-550 км/ч

Максимальный взлетный вес: 380 кг

Длина: 3,5 м

Размах крыльев: 2,5-3 м

Тип двигателя: реактивный

Масса боевой части: до 100 кг

Почему дроны Герань-3 трудно сбивать

С появлением реактивных беспилотников российские захватчики пытаются осложнить работу украинской системы противовоздушной обороны. Если медленные дроны Shahed-136 украинские военные уже научились массово сбивать, даже используя пулеметы и зенитные установки, то скоростные реактивные беспилотники дают врагу определенные тактические преимущества:

Во-первых, большая скорость дронов значительно сокращает время, в течение которого цель может быть обнаружена и уничтожена средствами ПВО.

Во-вторых, такие дроны способны летать на больших высотах и подходить к цели почти с пикирования сверху, что затрудняет их перехват.

Еще до появления турбореактивных двигателей россияне практиковали одновременный запуск большого количества Shahed на высотах 3-4 км, чтобы перегрузить украинскую ПВО. На таких высотах мобильные огневые группы с пулеметами уже не могут поразить дроны, а запасы зенитных ракет ограничены.

Когда в воздухе одновременно появляются десятки или сотни целей, часть из них почти неизбежно прорывается к населенным пунктам.

Дрон Герань-3: преимущества и опасность

Среди основных преимуществ этих средств поражения — высокая скорость. Павел Нарожный отмечает, что около 40% БпЛА, которые сбиваются на территории Украины, ликвидируются с помощью мобильных огневых групп. Однако такие группы не слишком эффективны против реактивных беспилотников. Для этого нужны ПЗРК или ЗРК, такие, как Бук, IRIS-T или Patriot.

Проблема заключается в высокой стоимости перехвата, ведь часто для уничтожения этих дронов используется боевая авиация, в частности F-16, МиГ-29 или Мираж.

Об этих дронах рассказывал Роман Свитан в своем интервью для Радио НВ. Он отметил, что Китай может производить реактивные двигатели для Герань-3 в большом количестве и поставлять их на сборку в Россию. Сборка этих БпЛА происходит в Алабуге и Ижевске, а сейчас продолжается строительство завода по сборке дронов в Северной Корее.

Роман Свитан также подчеркнул, что единственным вариантом для Украины является уничтожение таких дронов с помощью ракет малой дальности, в частности с использованием системы RAVEN и пусковых установок с ракетами ASRAAM с тепловой головкой самонаведения.

Он отмечает, что необходимо масштабировать закупку и производство зенитно-ракетных комплексов малой дальности с инфракрасными головками самонаведения. Это объясняется тем, что тепловой след реактивных двигателей значительно сильнее, чем у двигателей внутреннего сгорания, и ракеты с тепловыми сенсорами на них реагируют особенно эффективно.

Технические характеристики российского реактивного БпЛА Герань-3 серии У

Главное управление разведки Министерства обороны Украины раскрыло технические детали российского беспилотника Герань-3 серии У с турбореактивным двигателем. В серии У установлен китайский турбореактивный двигатель Telefly JT80, позволяющий дрону развивать скорость от 300 до 370 км/ч, а ориентировочная дальность действия достигает 1000 км.

Максимальную скорость дрон в основном набирает в зонах действия украинских средств ПВО и РЭБ, в районах применения дронов-перехватчиков и во время финального этапа полета при спуске на цель.

Компоновка модулей и электронных блоков Герань-3 в значительной степени повторяет бензиновые версии Герань-2 серии Ы. В состав входят:

стандартная инерционно-навигационная система SADRA,

блок измерения воздушного давления (ADC),

блок распределения мощности (PDU) и другие модули.

Для защиты спутниковой навигации от помех применяется помехозащищенная система с адаптивной антенной решеткой (CRPA) на 12 элементов — Комета-М12.

В целом украинская разведка идентифицировала 45 иностранных компонентов: половина из них происходит из США, 8 — из Китая, 7 — из Швейцарии, 3 — из Германии, 2 — из Великобритании и 1 — из Японии.

Кроме того, на Герань-3 устанавливают камеру и систему передачи видео, аналогичную той, что используется на Герань-2 серии Ъ.

