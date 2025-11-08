В результате массированной комбинированной атаки РФ 8 ноября повреждена газовая инфраструктура. Повреждено производственное оборудование, ранен сотрудник.

Удар по газовой инфраструктуре

Как сообщил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Сергей Корецкий этой ночью Россия совершила новую массированную атаку на газовую инфраструктуру страны, применив ракеты и беспилотники.

– К сожалению, есть попадания. Ранения получил наш сотрудник, сейчас ему оказывают помощь. Также есть повреждение производственного оборудования, – отметил Корецкий.

На месте работают спасатели, а специалисты приступят к восстановительным работам, как только позволит ситуация безопасности.

– Это уже девятый целенаправленный удар по гражданской газовой инфраструктуре с начала октября. Очередная подлая атака россиян, направленная на то, чтобы лишить украинцев газа, тепла и электроэнергии зимой. Очередной акт терроризма, – подчеркнул глава компании.

Обстрел Украины 8 ноября

Напомним, в ночь на 8 ноября Россия осуществила массированную атаку по Украине, направленную на объекты энергетической инфраструктуры.

458 ударных дронов и 45 ракет разных типов выпустила Россия по Украине.

В результате комбинированной атаки погибли и ранены. Повреждена газовая и энергетическая инфраструктура, в некоторых областях действуют графики отключения света.

