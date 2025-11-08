У ніч проти 8 листопада Росія здійснила масовану атаку по Україні, спрямовану на об’єкти енергетичної інфраструктури.

458 ударних дронів і 45 ракет різних типів випустила Росія по Україні.

Під ударами опинилися Дніпропетровська Одеська, Київська, Харківська та інші області України.

Є загиблі та поранені, зафіксовано значні руйнування й аварійні відключення електроенергії.

Детальніше про нічну масовану атаку на Україну 8 листопада

Атака на Дніпропетровщину

Дніпропетровська область зазнала потужного ракетно-дронового удару, повідомив очільник ОВА Владислав Гайваненко.

У Дніпрі внаслідок влучання виникла пожежа в багатоповерхівці — зруйновано квартири з другого по шостий поверхи. Загинули двоє людей, ще 11 людей постраждали, серед них 13-річна дівчинка.

У Самарівському районі травмовано трьох осіб, у Павлограді пошкоджено підприємство, а на Синельниківщині – інфраструктуру та автівки.

Нікопольський район знову потерпав від атак FPV-дронів та артилерійських обстрілів.

Нічна атака на Київщину

Начальник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що ворог протягом ночі здійснив масовану атаку на область, застосувавши ракети та дрони. Під обстріл потрапили мирні населені пункти й об’єкти енергетичної інфраструктури.

У Вишгородському районі постраждала жінка. З осколковими пораненнями стегна її госпіталізували. Постраждалій надають усю необхідну медичну допомогу.

У Бориспільському та Вишгородському районах пошкоджено приватні будинки та автомобілі. На місцях працюють усі оперативні служби, триває ліквідація наслідків ворожих ударів.

– Країна-терорист цілеспрямовано атакує критичну інфраструктуру, намагаючись залишити нас без світла та тепла… Їм це не вдасться. Ми сильні, стоїмо пліч-о-пліч і тому незламні, – наголосив Калашник.

Атака на Кіровоградщину

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив про чергову масовану атаку російських військ. Під прицілом ворога опинилася критична інфраструктура, зокрема в Олександрійському районі.

– Всі живі – і це головне, – зазначив очільник області.

Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежу, що виникла після обстрілу. Усі екстрені служби працюють на місці, триває обстеження території.

Масований удар по Полтавщині

Начальник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що вночі ворог завдав масованого удару по області, цілеспрямовано атакувавши об’єкти енергетичної інфраструктури.

– Одна людина травмована, їй надається необхідна допомога, – зазначив очільник області.

Через обстріли в регіоні запроваджено спеціальні графіки аварійного відключення електроенергії.

У Кременчуцькій громаді відсутнє світло, вода та частково опалення. Для населення організовують підвіз води. Електротранспорт у місті тимчасово не працює, тому на маршрути вивели додаткові автобуси.

В області розгортаються Пункти незламності та діє координаційний штаб.

Усі служби працюють над ліквідацією наслідків удару та відновленням електро, водо й теплопостачання.

Атака на Черкащину

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що ворог знову комбіновано атакував Україну, націлившись на об’єкти інфраструктури.

– За попередніми даними, в межах Черкащини силами та засобами ППО знешкоджено 8 російських БпЛА, – зазначив Табурець.

Минулося без потерпілих, звернень від громадян щодо пошкодження майна не надходило. Наразі триває обстеження території.

Через складну ситуацію в енергосистемі в області вночі вводилися аварійні відключення електроенергії, нині діють погодинні графіки постачання світла.

Атака на Харків

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що у Харкові пролунала серія вибухів. Попередньо, ворог завдав ракетних ударів по регіону.

– Інформація про постраждалих наразі не надходила. Більш детальна інформація з’ясовується, – зазначив очільник області.

За уточненими даними, удари зафіксовано у передмісті Харкова. На місці працюють екстрені служби.

Як уточнили в Офісі генпрокурора, загинув 48-річний оператор газової компанії. Поранено 43-річного чоловіка внаслідок артилерійського обстрілу села Грушівка.

7 листопада ввечері внаслідок авіаудару по території АЗС у смт Коротич поранені дев’ятеро осіб, серед них – п’ятеро поліцейських.

Атака на Чернігівщину

Як повідомив очільник Чернігівської ОВА Вʼячеслав Чаус, цієї ночі ворог завдав комбінованого удару – безпілотниками і ракетами – по обʼєкту критичної інфраструктури в Прилуцькому районі.

На місці влучання виникла пожежа. Займання ліквідували вогнеборці.

Атака на Миколаївщину

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що протягом минулої доби, станом на 07:00 ранку 8 листопада, ворог здійснив низку атак по області.

– Уночі в регіоні було збито або подавлено три БпЛА типу Shahed та безпілотники-імітації різних типів, – зазначив Кім.

У Миколаєві під ударом опинилася промислова інфраструктура, коли ворог атакував місто дронами Shahed. Постраждалих немає.

У Миколаївському районі фіксували дві атаки FPV-дронів по Очаківській громаді та два артилерійські удари по Куцурубській.

Унаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок. Люди не постраждали.

Атака на Одещину

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що вночі російські війська здійснили атаку ударними безпілотниками по території Одещини.

– Внаслідок влучань виникла пожежа на об’єкті енергетичної інфраструктури, – зазначили в ДСНС.

Рятувальники оперативно ліквідували займання, однак роботі заважали повторні сигнали повітряної тривоги.

За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.

Відключення світла в Україні

Внаслідок масованої атаки РФ на об’єкти енергетичної інфраструктури в деяких регіонах України запровадили аварійні відключення електроенергії.

Станом на зараз аварійні відключення діють у Києві та Київській області, а також у Дніпропетровській, Черкаській, Харківській, Сумській і Кіровоградській областях.

