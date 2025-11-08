Внаслідок масованої комбінованої атаки РФ 8 листопада пошкоджено газову інфраструктуру. Пошкоджено виробниче обладнання, поранено співробітника.

Удар по газовій інфраструктурі

Як повідомив голова правління НАК Нафтогаз України Сергій Корецький цієї ночі Росія здійснила нову масовану атаку на газову інфраструктуру країни, застосувавши ракети та безпілотники.

– На жаль, є влучання. Поранення отримав наш співробітник, зараз йому надають допомогу. Також є пошкодження виробничого обладнання, – зазначив Корецький.

На місці працюють рятувальники, а фахівці розпочнуть відновлювальні роботи, щойно дозволить безпекова ситуація.

– Це вже дев’ятий цілеспрямований удар по цивільній газовій інфраструктурі з початку жовтня. Чергова підла атака росіян, спрямована на те, щоб позбавити українців газу, тепла та електроенергії взимку. Черговий акт тероризму, – підкреслив очільник компанії.

Обстріл України 8 листопада

Нагадаємо, у ніч проти 8 листопада Росія здійснила масовану атаку по Україні, спрямовану на об’єкти енергетичної інфраструктури.

458 ударних дронів і 45 ракет різних типів випустила Росія по Україні.

Внаслідок комбінованої атаки є загиблі та поранені. Пошкоджено газову та енергетичну інфраструктуру, в деяких областях діють графіки відключення світла.

