На каждый удар Москвы по энергетике, которым россияне хотят навредить украинцам перед зимой, должен быть санкционный ответ на всю энергетику РФ без исключений.

Об этом после ночной атаки на Украину 8 ноября подчеркнул президент Владимир Зеленский в соцсетях.

Зеленский о ночной атаке 8 ноября: что известно

По словам Зеленского, продолжается спасательная операция в Днепре.

Сейчас смотрят

Ночью Россия нанесла удар по городу — попала в жилой дом. На данный момент известно, что 12 человек ранены, среди них и дети. Кроме того, погибли две женщины.

Еще один человек погиб в Харьковской области, есть пострадавшие в Киевской и Полтавской областях.

Также били по Днепровской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областям.

С вечера 7 ноября российская армия атаковала и Одесскую область.

Зеленский подчеркнул, что везде, где необходимо, работают все службы — восстанавливают после ударов, поддерживают людей, помогают пострадавшим.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 8 ноября Россия выпустила по Украине 458 дронов и 45 ракет различных типов.

— Цели — наша критическая инфраструктура, все, что работает на обычную мирную жизнь, — подчеркнул украинский лидер.

Зеленский в очередной раз призвал международное сообщество усилить санкции против агрессора.

— На каждый удар Москвы по энергетике, которым они хотят навредить обычным людям перед зимой, должен быть санкционный ответ по всей российской энергетике без исключений, — отметил Зеленский.

Он также добавил, что до сих пор не под санкциями находится атомная энергетика России, а российский ВПК получает западную микроэлектронику.

— Рассчитываем на соответствующие решения Америки, Европы, стран «семерки». Спасибо всем, кто готов помогать и действовать ради того, чтобы защитить жизнь, — подытожил Владимир Зеленский.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.