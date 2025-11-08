Должны быть санкции на всю энергетику РФ – Зеленский после ночной атаки
На каждый удар Москвы по энергетике, которым россияне хотят навредить украинцам перед зимой, должен быть санкционный ответ на всю энергетику РФ без исключений.
Об этом после ночной атаки на Украину 8 ноября подчеркнул президент Владимир Зеленский в соцсетях.
Зеленский о ночной атаке 8 ноября: что известно
По словам Зеленского, продолжается спасательная операция в Днепре.
Ночью Россия нанесла удар по городу — попала в жилой дом. На данный момент известно, что 12 человек ранены, среди них и дети. Кроме того, погибли две женщины.
Еще один человек погиб в Харьковской области, есть пострадавшие в Киевской и Полтавской областях.
Также били по Днепровской, Кировоградской, Николаевской, Сумской и Черниговской областям.
С вечера 7 ноября российская армия атаковала и Одесскую область.
Зеленский подчеркнул, что везде, где необходимо, работают все службы — восстанавливают после ударов, поддерживают людей, помогают пострадавшим.
По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 8 ноября Россия выпустила по Украине 458 дронов и 45 ракет различных типов.
— Цели — наша критическая инфраструктура, все, что работает на обычную мирную жизнь, — подчеркнул украинский лидер.
Зеленский в очередной раз призвал международное сообщество усилить санкции против агрессора.
— На каждый удар Москвы по энергетике, которым они хотят навредить обычным людям перед зимой, должен быть санкционный ответ по всей российской энергетике без исключений, — отметил Зеленский.
Он также добавил, что до сих пор не под санкциями находится атомная энергетика России, а российский ВПК получает западную микроэлектронику.
— Рассчитываем на соответствующие решения Америки, Европы, стран «семерки». Спасибо всем, кто готов помогать и действовать ради того, чтобы защитить жизнь, — подытожил Владимир Зеленский.