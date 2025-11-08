Утром 8 ноября российский дрон атаковал автомобиль гуманитарной миссии Пролиска при въезде в город Константиновка Донецкой области. В машине находились волонтеры и журналисты из Испании и Австрии.

Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на руководителя гуманитарной миссии Евгения Ткачева.

Атака на волонтеров и журналистов в Константиновке

По словам Евгения Ткачева, российский дрон целенаправленно ударил по бронированному автомобилю волонтеров, которые должны были эвакуировать людей.

— На въезде в Константиновку, район Новоселовка, только повернули, въехали за поворот и увидели в 10 или 15 метрах, что зависает дрон на оптоволокне. Когда его увидели, машину остановили, а он начал двигаться, — рассказал Евгений Ткачев.

Как только люди выбежали из машины, вражеский дрон атаковал автомобиль.

Евгений Ткачев считает, что россияне целенаправленно атаковали машину, ведь видели эмблему гуманитарной миссии Пролиска.

На момент удара в машине находились: волонтер Евгений Ткачев, капеллан Олег Ткаченко и двое иностранных журналистов из Австрии и Испании. К счастью, все остались живы.

По словам руководителя миссии, к FPV-дрону россияне прикрепили противотанковый заряд, который легко прожег броню. Дрон был на оптоволокне и летел медленно непосредственно под антидроновой сеткой.

— Как будто завис или снизил скорость до минимума, как будто рассматривал, кого атаковать. Или колебался: бить или не бить. Именно эти несколько секунд и дали нам возможность отскочить от машины в момент поражения. Дрон попал прямо в эмблему Гуманитарная миссия Пролиска, — рассказал Евгений Ткачев.

По его словам, за последние несколько недель это уже третий автомобиль, который враг атакует FPV-дронами.

Издание ORF сообщило, что в автомобиле волонтеров находился австрийский журналист Кристиан Вершютц. Вместе с испанским журналистом команда хотела снять процесс эвакуации из Константиновки.

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила, что атака на Вершютца и гуманитарную группу в очередной раз показывает жестокость войны в Украине.

– Россия намеренно нападает на мирных жителей, сотрудников гуманитарных организаций и журналистов – это абсолютно неприемлемо, – сказала глава МИД Австрии.

3 октября стало известно о гибели французского фотожурналиста Антони Лалликана в результате атаки российского FPV-дрона в Донецкой области. В тот день украинский фоторепортер Георгий Иванченко получил ранения.

Фото: Євген Ткачов

Источник : Суспільне

