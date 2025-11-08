Зранку 8 листопада російський дрон атакував автівку гуманітарної місії Проліска при в’їзді в місто Костянтинівка Донецької області. В машині перебували волонтери та журналісти з Іспанії та Австрії.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на керівника гуманітарної місії Євгена Ткачова.

Атака на волонтерів і журналістів у Костянтинівці

За словами Євгена Ткачова, російський дрон цілеспрямовано вдарив по броньованій автівці волонтерів, які мали евакуйовувати людей.

Зараз дивляться

– На в’їзді в Костянтинівку, район Новоселівка, тільки повернули, в’їхали за поворот і побачили в 10 чи 15 метрах, що зависає дрон на оптоволокні. Коли його побачили, автівку зупинили, а він почав рухатися, – розповів Євген Ткачов.

Щойно люди вибігли з автівки, як ворожий дрон атакував авто.

Євген Ткачов вважає, що росіяни цілеспрямовано атакували автівку, адже бачили емблему гуманітарної місії Проліска.

На момент удару в машині перебували: волонтер Євген Ткачов, капелан Олег Ткаченко та двоє іноземних журналістів з Австрії та Іспанії. На щастя, усі вціліли.

За словами керівника місії, до FPV-дрона росіяни прикріпили протитанковий заряд, який легко пропалив броню. Дрон був на оптоволокні й летів повільно безпосередньо під антидроновою сіткою.

– Начебто завис, чи знизив швидкість до мінімуму, наче роздивлявся, кого атакує. Чи вагався: бити чи не бити. Саме ці кілька секунд і дали нам можливість відскочити від машини в момент ураження. Влучив дрон прямісінько в емблему Гуманітарна місія Проліска, – розповів Євген Ткачов.

За його словами, за останні кілька тижнів це вже третю автівку ворог атакує FPV-дронами.

Видання ORF повідомило, що в автівці волонтерів перебував австрійський журналіст Крістіан Вершютц. Разом з іспанським журналістом команда хотіла зняти процес евакуації з Костянтинівки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Christian Ferdinand Wehrschütz (@wehrschutzchristian)

Міністр закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер заявила, що атака на Вершютца і гуманітарну групу вкотре демонструє жорстокість війни в Україні.

– Росія навмисно нападає на мирних жителів, співробітників гуманітарних організацій і журналістів – це абсолютно неприйнятно, – сказала глава МЗС Австрії.

3 жовтня стало відомо про загибель французького фотожурналіста Антоні Лаллікана внаслідок атаки російського FPV-дрона на Донеччині. Того ж дня український фоторепортер Георгій Іванченко дістав поранення.

Фото: Євген Ткачов

Джерело : Суспільне

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.