В Николаевской области представители ТЦК и СП остановили кортеж американской актрисы и посла доброй воли ЮНИСЕФ Анджелины Джоли.

Об этом сообщают издания Суспільне и УНИАН со ссылкой на собственные источники в Сухопутных войсках ВСУ.

Почему ТЦК остановило кортеж Анджелины Джоли

Как утверждают источники Суспільного, один из водителей кортежа является гражданином Украины, офицером запаса, у которого были проблемы с военно-учетными документами. У него не было подтвержденных оснований для отсрочки от мобилизации.

По данным УНИАН, инцидент произошел 4 ноября во время проверки лиц на блокпосту возле города Южноукраинск.

Источники отметили, что мужчину попросили проехать в Южноукраинский ТЦК и СП.

Как сообщили собеседники, между Анджелиной Джоли и представителями ТЦК не было конфликта.

Согласно заключению военно-врачебной комиссии от июня 2025 года, мужчина признан годным к военной службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВВНЗ, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны.

В то же время источники в командовании объяснили, что гражданин как водитель находился в составе группы, сопровождавшей Анджелину Джоли. На время выяснения всех обстоятельств эта группа находилась рядом.

— Когда были выяснены все обстоятельства, актриса продолжила запланированный путь дальше. Ни она, ни ее представители не влияли на работу военнослужащих и госслужащих ТЦК и СП, как это пытаются представить некоторые сообщения в интернете, — цитируют издания собеседников.

Кроме того, источники отмечают, что в настоящее время гражданин готовится к военной службе по мобилизации.

Визит Анджелины Джоли в Украину

В соцсетях появились новые фотографии американской актрисы Анджелины Джоли в Украине, где, по разным сообщениям, она посетила Херсон.

Ранее, в апреле 2022 года, она приезжала во Львов после начала полномасштабного вторжения.

Цель ее нового визита пока не уточнена. Однако, вероятно, это связано с ее гуманитарной деятельностью, поскольку Анджелина Джоли является специальным посланником Агентства ООН по делам беженцев.

