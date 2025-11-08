У Тернополі військовозобов’язаний чоловік отримав травми внаслідок падіння з вікна будівлі Тернопільського обласного ТЦК та СП у ніч на 8 листопада.

У Тернополі чоловіквипав із вікна ТЦК

Як повідомили в обласному ТЦК, близько 00:15 до центру доставили громадянина Т., який порушив військово-облікове законодавство. Відстрочки чи бронювання він не мав.

На момент доставки чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння, тому його тимчасово розмістили в кімнаті відпочинку військовозобов’язаних, оскільки проведення процесуальних дій було неможливим.

Близько 03:50, перебуваючи у санвузлі спального приміщення на п’ятому поверсі, чоловік демонтував віконний склопакет, зв’язав власний одяг і намагався спуститися з будівлі, однак зірвався й упав на дах їдальні, розташованої на першому поверсі.

Працівники центру оперативно викликали медиків. Постраждалого госпіталізували до реанімаційного відділення Тернопільської обласної клінічної лікарні.

Йому надали необхідну допомогу, стан чоловіка стабільний.

На місці працюють правоохоронці. За фактом інциденту розпочато службове розслідування.

